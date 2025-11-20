'Зимняя помощь' от Зеленского: какая категория украинцев не имеет на нее права

В Украине семьи с детьми получат единовременную помощь в 6,5 тыс. грн в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Эта инициатива является частью правительственной программы финансовой помощи "Теплая зима" и предусматривает поддержку отдельных категорий населения в зимний период.

Помощь оказывается детям, находящимся на попечении или попечительству, а также воспитанникам приемных семей и детских домов семейного типа, включая детей с инвалидностью. Об этом пишет Новости.LIVE.

Право на выплату имеют также лица с инвалидностью первой группы среди внутри перемещенных лиц, несовершеннолетние дети из малообеспеченных семей и одинокие пенсионеры, получающие надбавку по уходу.

В то же время участвующие в пилотном проекте по оказанию базовой социальной помощи не могут получить разовую выплату в 6,5 тыс. грн. В рамках этого проекта членам семьи ежемесячно начисляется фиксированная сумма: 4,5 тыс. грн для уполномоченного представителя, каждого ребенка до 18 лет и лиц с инвалидностью I–II групп, а также 3,15 тыс. грн для других членов семьи. Помощь назначают на шесть месяцев с возможностью последующего автоматического продления.

Выплату "Зимней поддержки" будут перечислять на специальные "Дія.Карти", которые семьи должны оформить заранее, например через приложение "Приват24". Дополнительно подавать заявления или обращаться в учреждения не нужно. Средства нельзя снимать наличными или переводить, но их разрешено использовать в течение 180 дней для приобретения одежды, обуви и лекарств.

