Дрони атакували Краснодарський край рф: є влучання у Афіпський НПЗ (фото, відео)

У ніч на 26 вересня безпілотники здійснили атаку на Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого спалахнула пожежа на одній з установок.

Про інцидент повідомив оперативний штаб регіону, а також місцеві Telegram-канали. За їхніми даними, уламки дрона впали на виробничу установку, спричинивши займання площею близько 30 квадратних метрів.

Афіпський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину та дизельного пального й відіграє важливу роль у забезпеченні російських військ. Його річна потужність становить 6,25 мільйона тонн нафти.

