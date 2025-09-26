Дроны атаковали Краснодарский край России: есть попадание в Афипский НПЗ (фото, видео)

В ночь на 26 сентября беспилотники совершили атаку на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России, в результате чего вспыхнул пожар на одной из установок.

Об инциденте сообщил оперативный штаб региона, а также местные Telegram-каналы. По их данным, обломки дрона упали на производственную установку, повлекшие возгорание площадью около 30 квадратных метров.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Афипский НПЗ специализируется на производстве бензина и дизельного горючего и играет немаловажную роль в обеспечении российских войск. Его годовая мощность составляет 6,25 млн тонн нефти.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!