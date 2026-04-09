Дрони атакували Луганщину: зайнялась пожежа в Алчевську (фото, відео)

У районі тимчасово окупованих міст Алчевськ та Перевальськ пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників. За попередньою інформацією, під удар могли потрапити об’єкти, пов’язані з ремонтом і обслуговуванням техніки російських військ.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+. Після ймовірних влучань у районі Алчевська зафіксовано пожежі — у місті спостерігається яскраве світіння.

Водночас офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, російська армія атакувала Чугуїв.

