Дроны атаковали Луганщину: загорелся пожар в Алчевске (фото, видео)
По предварительной информации, под удар могли попасть объекты, связанные с ремонтом и обслуживанием техники российских войск.
Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+. После возможных попаданий в районе Алчевска зафиксированы пожары — в городе наблюдается яркое свечение.
В то же время, официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, российская армия атаковала Чугуев.
