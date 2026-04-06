Ідеальний рожевий колір без барвників: як пофарбувати яйця на Великдень буряком

Рожеві крашанки до Великодня легко приготувати в домашніх умовах без використання штучних барвників — для цього знадобиться звичайний буряк і кілька простих інгредієнтів. Щоб отримати ніжний природний відтінок, достатньо підготувати 6–8 білих яєць, 2–3 буряки та трохи оцту.

Спершу яйця потрібно добре вимити, відварити до готовності, висушити й дати їм охолонути.

Сирий буряк слід натерти на дрібній тертці, додати оцет і ретельно перемішати. У цю суміш поміщають яйця, обгортаючи кожне буряковою масою для рівномірного фарбування.

Час витримки залежить від бажаного кольору: приблизно 30–40 хвилин дадуть ніжно-рожевий відтінок, а якщо залишити яйця на ніч — колір стане більш насиченим. Після цього їх потрібно обережно очистити від буряка та витерти серветкою.

За бажанням готові крашанки можна додатково прикрасити, наприклад, додавши декоративні елементи.

