Яка категорія пенсіонерів має право на 100% знижку на оплату комуналки

Пенсійний фонд України нагадав, що деякі категорії пенсіонерів, які працювали у сільській місцевості й залишаються там проживати після виходу на пенсію, можуть отримати право на повну компенсацію витрат на житлово-комунальні послуги. Ця пільга передбачена для вчителів, медичних і фармацевтичних працівників, спеціалістів із захисту рослин, а також співробітників музеїв, бібліотек і закладів культури чи освіти у сфері культури.

Важливою умовою є наявність щонайменше трирічного стажу за відповідною спеціальністю, а також факт роботи на посаді, що надає право на пільгу, безпосередньо на момент виходу на пенсію. Про це пише sud.ua.

Право на знижку залежить від рівня доходів сім’ї пенсіонера. Якщо середньомісячний дохід на одну особу за останні шість місяців не перевищує показника, що дає право на податкову соціальну пільгу (у 2024 році — 4240 гривень), держава компенсує витрати на оплату комунальних послуг. Допомога надається на дванадцять місяців з моменту звернення, але не довше ніж до завершення календарного року, і не поширюється на інших членів сім’ї пільговика.

Щоб скористатися правом, необхідно подати заяву про надання пільг, а також документи, які підтверджують проживання в сільській місцевості. Для внесення до Реєстру пільговиків знадобиться довідка, що підтверджує право на знижку, видана відповідним органом освіти, охорони здоров’я, культури чи місцевою радою на основі записів у трудовій книжці.

Звернутися можна особисто через сервісні центри Пенсійного фонду, органи місцевого самоврядування чи ЦНАП, надіслати документи поштою або скористатися електронними сервісами — вебпорталом Пенсійного фонду, мобільним застосунком "Пенсійний фонд" чи порталом "Дія".

