Какая категория пенсионеров имеет право на 100% скидку на оплату коммуналки

Пенсионный фонд Украины напомнил, что некоторые категории пенсионеров, которые работали в сельской местности и остаются там проживать после выхода на пенсию, могут получить право на полное возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта льгота предусмотрена для учителей, медицинских и фармацевтических работников, специалистов по защите растений, а также сотрудников музеев, библиотек и учреждений культуры или образования в сфере культуры.

Важным условием является наличие, по меньшей мере, трехлетнего стажа по соответствующей специальности, а также факт работы в должности, предоставляющей право на льготу, непосредственно на момент выхода на пенсию. Об этом пишет sud.ua.

Право на скидку зависит от уровня дохода семьи пенсионера. Если среднемесячный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает показателя, дающего право на налоговую социальную льготу (в 2024 году — 4240 гривен), государство компенсирует расходы на оплату коммунальных услуг. Помощь оказывается на двенадцать месяцев с момента обращения, но не дольше, чем до завершения календарного года, и не распространяется на других членов семьи льготника.

Читайте также: Всем украинцам посчитают пенсии по одной формуле: что нужно знать и как проверить выплату

Чтобы воспользоваться правом, необходимо подать заявление на предоставление льгот, а также документы, подтверждающие проживание в сельской местности. Для внесения в Реестр льготников понадобится справка, подтверждающая право на скидку, выданная соответствующим органом образования, здравоохранения, культуры или местным советом на основе записей в трудовой книжке.

Обратиться можно лично через сервисные центры Пенсионного фонда, органы местного самоуправления или ЦНАП, отправить документы по почте или воспользоваться электронными сервисами — веб-порталом Пенсионного фонда, мобильным приложением "Пенсионный фонд" или порталом "Действие".

Раньше мы рассказывали, какой будет пенсия с 30 годами стажа и как ее рассчитать.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!