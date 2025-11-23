Мінімальна зарплата в Україні: чи розраховувати на підвищення у 2026 році 

Мінімальна зарплата в Україні не змінювалася з квітня 2024 року. У той же час ціни на товари та послуги продовжують зростати, і виживати на "мінімалку" стає все складніше, тому багато українців із нетерпінням чекають підвищення цього показника.

Уряд вже оприлюднив план поетапного підвищення мінімальної зарплати на найближчі три роки. Про це пише Уніан.

Нинішній стан та плановане підвищення

На сьогодні мінімальна зарплата становить 8 000 грн до вирахування податків (23%), тобто "на руки" людина отримує близько 6 160 грн.

За проєктом держбюджету на 2026 рік, який Кабмін представив у вересні, мінімальна зарплата зросте до 8 647 грн (52 грн за годину). Це підвищення на 8% здебільшого покриє втрати від інфляції. Після вирахування податків та військового збору фактична сума "на руки" складе приблизно 6 658 грн.

Що це означає для українців та бізнесу

Навіть після підвищення купівельна спроможність тих, хто отримує мінімальну зарплату, суттєво не зміниться через зростання цін. Для держави ж це означає збільшення податкових надходжень. Разом із тим для бізнесу підвищення мінімальної зарплати може стати додатковим фінансовим викликом.

Варто зазначити, що прогнози приблизні: у умовах повномасштабної війни важко точно оцінити, як військові дії вплинуть на економіку найближчим часом.

