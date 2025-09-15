'Ненависть між Зеленським та Путіним - незбагненна' - Трамп про можливість переговорів між Україною та рф

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів можливість прямих переговорів між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, наголосивши на їхній глибокій особистій ворожнечі. За його словами, він вважав, що ця проблема буде легкою для вирішення, але реальність виявилася іншою.

Під час розмови з журналістами перед вильотом на борту Air Force One Трамп нагадав, що свого часу йому вдалося зупинити сім воєн, однак визнав: завершення війни Росії проти України виявилося значно складнішим завданням, ніж він очікував. Головною перепоною для мирних домовленостей Трамп назвав "незбагненну ненависть" між Зеленським і Путіним.

Читайте також: "Заяви Кремля про непричетність" - брехня - Сікорський прокоментував атаку дронів рф на Польщу

Саме тому він засумнівався, що прямі переговори між Києвом і Москвою можуть бути ефективними. Водночас він не виключив, що йому самому доведеться особисто долучитися до діалогу.

На питання про можливі формати таких зустрічей Трамп відповів, що це не має вирішального значення: чи називати їх самітом, чи просто переговорами, головне – спробувати знайти шлях до миру. Він додав, що розмова може відбутися "відносно скоро", хоча конкретних термінів не назвав.

Нагадаємо, Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти Росії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!