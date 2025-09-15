'Ненависть между Зеленским и Путиным - непостижимая' - Трамп о возможности переговоров между Украиной и РФ

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение возможность прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, отметив их глубокую личную вражду. По его словам, он считал, что эта проблема будет легче для решения, но реальность оказалась другой.

Во время разговора с журналистами перед вылетом на борту Air Force One Трамп напомнил, что в свое время ему удалось остановить семь войн, однако признал: завершение войны России против Украины оказалось более сложной задачей, чем он ожидал. Главной преградой для мирных договоренностей Трамп назвал "непостижимую ненависть" между Зеленским и Путиным.

Читайте также: "Заявления Кремля о непричастности" - ложь - Сикорский прокомментировал атаку дронов России на Польшу

Именно поэтому он усомнился в том, что прямые переговоры между Киевом и Москвой могут быть эффективными. В то же время, он не исключил, что ему самому придется лично присоединиться к диалогу.

На вопрос о возможных форматах таких встреч Трамп ответил, что это не имеет решающего значения: называть ли их саммитом или просто переговорами, главное – попытаться найти путь к миру. Он добавил, что разговор может состояться "относительно скоро", хотя конкретных терминов не назвал.

Напомним, Трамп нашел способ отменить санкции против России.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!