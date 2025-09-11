Похолодання та дощі накриють частину України: прогноз погоди на 12 вересня

У п’ятницю, 12 вересня, в Україні збережеться різнопланова погода: дощі очікуються лише на заході, тоді як решта території залишатиметься сухою. Антициклон на північному сході блокує просування вологих атлантичних мас, через що опади затримуються саме у західних областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. У східних регіонах та на узбережжі триматиметься помірне тепло з денними показниками +22…+24 градуси. У центрі переважатиме справжня літня погода, температура підніметься до +24…+28 градусів, хоча на Вінниччині місцями буде прохолодніше — +20…+23. На півдні очікується сонячна й тепла погода з показниками +24…+28 градусів, але на півдні Одещини трохи свіжіше — +22…+26.

У північних областях стовпчики термометрів коливатимуться в межах +24…+27 градусів, проте на Житомирщині й Сумщині місцями можливі нижчі значення — +19…+22. Натомість західна частина країни буде найпрохолоднішою: від Волині й Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину та Івано-Франківщину до Чернівецької області температура вдень складе лише +16…+19 градусів.

У Києві опадів не прогнозують, але через вплив нестійкої повітряної маси з заходу небо може вкриватися хмарами. Завтра вдень у столиці очікується близько +23 градусів.

Раніше ми розповідали, коли очікувати на різке зниження температури та заморозки.

