Похолодание и дожди накроют часть Украины: прогноз погоды на 12 сентября

В пятницу, 12 сентября, в Украине сохранится разноплановая погода: дожди ожидаются только на западе, в то время как остальная территория будет оставаться сухой. Антициклон на северо-востоке блокирует продвижение влажных атлантических масс, поэтому осадки задерживаются именно в западных областях.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В восточных регионах и на побережье будет держаться умеренное тепло с дневными показателями +22…+24 градуса. В центре будет преобладать настоящая летняя погода, температура поднимется до +24…+28 градусов, хотя в Винницкой области местами будет прохладнее — +20…+23. На юге ожидается солнечная и теплая погода с показателями +24…+28 градусов, но на юге Одесщины немного свежее — +22…+26.

В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +24…+27 градусов, однако на Житомирщине и Сумщине местами возможны более низкие значения — +19…+22. Западная часть страны будет самой прохладной: от Волыни и Ровенщины через Тернопольщину, Хмельнитчину и Ивано-Франковскую область до Черновицкой области температура днем составит лишь +16…+19 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, но из-за влияния неустойчивой воздушной массы с запада небо может укрываться облаками. Завтра днем в столице ожидается около 23 градусов.

