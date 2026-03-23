рф масовано атакувала Кривий Ріг дронами: двоє поранених (фото)

Вранці 23 березня російські війська двічі завдали ударів по місту Кривий Ріг. Унаслідок атак виникли пожежі, а загалом поранення отримали четверо людей.

Про перший обстріл повідомив очільник Дніпропетровська область ОВА Олександр Ганжа. За його словами, постраждали двоє чоловіків віком 31 і 58 років. Через влучання спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Згодом голова Ради оборони міста Олександр Вілкул уточнив, що вночі та зранку Кривий Ріг зазнав масованої атаки дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили протиповітряної оборони збили 19 безпілотників, однак уникнути влучань повністю не вдалося. Унаслідок ударів пошкоджено об’єкти інфраструктури та зафіксовано займання, яке швидко загасили. Двоє постраждалих були госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Пізніше стало відомо про повторний обстріл міста. За даними Ганжі, друга атака також спричинила пошкодження інфраструктури та пожежу, а ще двоє людей зазнали поранень.

Як уточнив Вілкул, постраждали чоловіки віком 60 і 36 років: одного з осколковими травмами доправили до лікарні, іншому надали допомогу на місці. Крім того, у Металургійному районі зафіксовано пошкодження житлових багатоповерхівок.

Станом на ранок у Криворізькому районі продовжувала діяти повітряна тривога, а інформація про наслідки атак уточнюється.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!