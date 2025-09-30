У Києві різко подорожчала оренда квартир: які тепер ціни у столиці

Оренда квартир у Києві значно подорожчала. За пів року ціни зросли майже на 7500 грн, що складає 40,37%. В середньому вартість оренди піднялася з 18 523 грн до 26 000 грн, враховуючи всі типи житла на ринку без розподілу по кількості кімнат.

Водночас протягом року ціни виросли на 7,89%, що еквівалентно майже 2000 грн, інформує M2bomber. Однак, за останній місяць спостерігається незначне зниження цін – на 1,21%, що становить 319 грн.

Аналітики зазначають, що вартість оренди квартир у різних районах Києва варіюється від 11 000 до 30 000 грн, що означає різницю майже у 19 000 грн між найвищою та найнижчою ціною. Найдешевші квартири пропонуються в Деснянському районі, де середня вартість становить 11 000 грн. А також у:

Оболонському – 17 000 грн;

Святошинському – 17 500 грн;

Дарницькому – 18 500 грн;

Дніпровському – 19 218 грн.

Солом'янському – 20 500 грн;

Подільському – 29 014 грн.

Найвищі ціни на оренду квартир спостерігаються в трьох районах столиці, де середня вартість складає 30 000 грн:

Голосіївському;

Печерському;

Шевченківському.

Вартість оренди "однушки" в Києві

Аналітики повідомляють, що оренда 1-кімнатних квартир у Києві зазвичай коштує 17 000 грн. Таких оголошень є 8,5% від загальної кількості.

Скільки коштує винайняти 2-кімнатну квартиру

Оренда 2-кімнатних квартир у Києві найчастіше становить 29 400 грн, а кількість таких оголошень складає 13,3%.

Ціна оренди 3-кімнатних квартир

У Києві 3-кімнатні квартири найчастіше пропонують за 25 200 грн, що складає 15,6% від усіх оголошень.

