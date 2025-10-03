Армія рф здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні: вибухи лунали у Полтавській, Сумській та Харківській областях і на Київщині

У ніч проти 3 жовтня російські війська атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Під удар потрапила Полтавщина, де зафіксовано пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

За словами начальника Полтавської ОВА Володимира Когута, у різних районах області зафіксовані як прямі влучання, так і падіння уламків. Унаслідок атаки постраждали енергетичні об’єкти, а в Полтавській громаді уламки пошкодили приватний будинок.

Водночас чиновник наголосив, що серед цивільних ніхто не постраждав.

Також, під масованою ракетно-дроновою атакою перебували Сумська, Харківська та Киїівська області.

Раніше ми розповідали, що армія рф атакувала Вінниччину дронами, були влучання в обʼєкти енергетики та залізниці.

