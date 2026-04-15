Доступний та економічний: на який кросовер варто звернути увагу

В Україні з’явилася нова гібридна версія кросовера MG HS Hybrid+. Модель уже доступна у продажу та поєднує економічність із хорошим рівнем оснащення.

Новинка оснащена гібридною силовою установкою, що включає 1,5-літровий бензиновий турбодвигун потужністю 143 к. с. та електромотор на 198 к. с. Разом із 3-ступінчастою гібридною трансмісією і батареєю ємністю 1,83 кВт·год вони забезпечують сумарну потужність у 224 к. с. Про це пише avtodream.

Завдяки цьому кросовер розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди, а середня витрата пального становить близько 5,5 л на 100 км.

Зовні та в салоні гібридна версія практично не відрізняється від бензинової модифікації. Об’єм багажника також залишився без змін — 530 літрів.

Базова версія COM коштує від 1 357 886 грн і вже включає кондиціонер, камеру заднього виду, мультимедійну систему з 12,3-дюймовим дисплеєм, адаптивний круїз-контроль і сучасні системи безпеки.

Більш оснащена комплектація LUX (від 1 443 519 грн) пропонує шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, систему кругового огляду, електропривід багажника, а також підігрів передніх сидінь і керма.

