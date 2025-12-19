Дрони атакували Орловську та Ростовську області рф: є влучання у завод та ТЕЦ (фото, відео)

Російська сторона повідомила про масштабну нічну атаку безпілотників одразу на сім регіонів країни. У низці областей зафіксовано перебої з електропостачанням, а в Самарській області, за повідомленнями, спалахнула пожежа на хімічному підприємстві "Тольяттіазот".

Про це заявили в Міноборони РФ, а також повідомили губернатори Орловської та Ростовської областей. Інформацію доповнили російські Telegram-канали, зокрема Astra. За даними російського оборонного відомства, системи протиповітряної оборони нібито збили 94 безпілотники. Найбільше дронів, за твердженням Міноборони, знищили над Ростовською областю — 36. Ще 17 — над Бєлгородською, 15 — над Воронезькою, по шість — над Самарською та Астраханською областями. Також по одному БПЛА нібито збили над Курською областю та Краснодарським краєм, сім — над Каспійським морем і п’ять — над акваторією Азовського моря.

Місцеві жителі Орловської області, на яких посилається Astra, повідомляли про атаку на Орловську ТЕЦ. Губернатор регіону Андрій Кличков підтвердив пошкодження об’єкта комунальної інфраструктури, зазначивши, що через це можливі перебої з теплом, електрикою та гарячою водою в Орлі. За його словами, постраждалих немає, а ремонтні бригади вже працюють на місці. Згодом він уточнив, що подачу тепла й гарячої води тимчасово припинили, у зв’язку з чим у Радянському районі міста призупинили роботу шкіл і дитячих садків.

Окремо повідомляється про пожежу на заводі "Тольяттіазот" у місті Тольятті Самарської області. За словами очевидців, під’їзди до підприємства перекриті. Це підприємство є одним із найбільших виробників аміаку в Росії та входить до світової десятки за обсягами виробництва.

Про наслідки атаки також повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Він заявив, що дрони атакували Ростов, Таганрог, а також кілька районів області. За його словами, серед населення жертв немає, однак у кількох населених пунктах пошкоджені цивільні об’єкти. У Ростові через обрив високовольтної лінії електропередач без світла залишилися житлові будинки в мікрорайоні Болгарстрой і промислові споживачі в Західній промзоні. Також проблеми з електропостачанням виникли в хуторі Недвигівка та селі Займо-Обрив через пошкодження ліній.

