Дрони атакували російський Липецьк: спалахнула пожежа на ТЕЦ (фото, відео)

У ніч проти 21 липня в російському Липецьку після оголошення ракетної небезпеки сталася масштабна пожежа в районі місцевої теплоелектроцентралі. За інформацією місцевих жителів, у місті пролунала серія вибухів, після чого над одним із промислових районів здійнявся густий дим.

Напередодні ввечері влада регіону оголосила ракетну небезпеку. Про це повідомляють ASTRA, Exilenova+

Попередньо відомо, що займання виникло поблизу Липецької ТЕЦ та Новолипецького металургійного комбінату (НЛМК). Водночас офіційної інформації про те, який саме об'єкт міг зазнати атаки, наразі немає. Окрім цього, велика пожежа спалахнула у Всеволожську Ленінградської області. За даними МНС РФ, вогонь охопив складсько-виробничу будівлю на території індустріального парку "Ладога", де виготовляють полімерні матеріали.

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Площа займання сягнула близько 5 900 квадратних метрів. У промисловому парку працюють, зокрема, підприємства "Терра-Пласт", "Мікспласт" та Центр радіаційних технологій. За попередніми даними, пожежа у Всеволожську не пов'язана з повітряною атакою. Наразі російські екстрені служби з'ясовують причини займання.

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