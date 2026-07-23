Дрони атакували Ульяновську область рф: палає НПЗ (фото, відео)

У ніч проти 23 липня безпілотники атакували Ульяновську область РФ. За попередньою інформацією, під удар міг потрапити об'єкт нафтопереробної галузі в селищі Новоспаське.

Про це повідомляють OSINT-спільноти. За даними моніторингових каналів, Ціллю стала база скрапленого газу або нафтопереробний завод ТОВ "НС-Ойл".

У мережі вже з'явилися відео з місця події. На кадрах видно масштабну пожежу та густий чорний дим, що здіймається над підприємством.

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Близько 03:00 у регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів безпілотників. Через небезпеку Росавіація тимчасово запровадила в аеропорту Ульяновська план "Килим", який передбачає обмеження польотів. Водночас місцева влада офіційно інцидент не коментувала.

Підприємство "НС-Ойл" спеціалізується на переробці нафти та виробництві бензинових і дизельних фракцій, а також мазуту. Потужність заводу становить до 600 тисяч тонн пального на рік. Це не перший удар по об'єкту — у жовтні 2025 року він уже зазнавав атаки безпілотників.

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