Фізична ідентифікація пенсіонерів: як перевірити свій статус онлайн

Українські пенсіонери можуть самостійно перевірити, чи пройшли вони фізичну ідентифікацію, від якої залежить подальше нарахування пенсійних виплат. Для цього Пенсійний фонд України запровадив спеціальний онлайн-сервіс.

Про це пише "Судово-юридична газета". У Пенсійному фонді пояснили, що відповідна інформація доступна на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Для користувачів, які мають статус "пенсіонер", працює окремий розділ під назвою "Моя ідентифікація".

За допомогою сервісу можна дізнатися:

дату останньої фізичної ідентифікації;

спосіб її проходження;

чи була процедура виконана у поточному році.

Якщо пенсіонер ще не проходив ідентифікацію, графи "Дата" та "Джерело" залишатимуться порожніми.

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Хто зобов’язаний проходити ідентифікацію

Фізична ідентифікація є обов’язковою не для всіх отримувачів пенсій. Насамперед ця вимога стосується громадян, які тимчасово перебувають за кордоном.

Відповідно до статті 47-1 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", такі пенсіонери повинні проходити ідентифікацію щороку — до 31 грудня. Лише після підтвердження особи Пенсійний фонд продовжує виплату пенсії в установленому порядку.

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