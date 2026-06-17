G7 збільшить постачання Україні систем ППО: подробиці

Лідери країн "Групи семи" домовилися про посилення підтримки України, зокрема шляхом збільшення постачання систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів. Також вони заявили про готовність розглянути можливість передачі ліцензій, які дозволили б виробляти відповідні озброєння безпосередньо на території України.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів G7. У документі підкреслюється незмінна солідарність із українським народом на тлі регулярних російських атак по критичній інфраструктурі та об’єктах культурної спадщини. У G7 відзначили стійкість України та позитивну динаміку дій Сил оборони на фронті в останні місяці.

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Окремо лідери заявили про намір активізувати підтримку, щоб пришвидшити цей "новий імпульс", зокрема за рахунок збільшення постачання засобів ППО, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також озброєння далекого радіуса дії. Також у заяві йдеться про готовність розглянути надання відповідних ліцензій для нарощування оборонного виробництва в Україні.

Крім того, країни "Сімки" погодилися посилити підтримку енергетичної стійкості України напередодні зимового періоду. Окремим пунктом передбачено посилення економічного тиску на Росію, зокрема через розширення санкцій проти її нафтогазового сектору.

Нагадаємо,сенат США схвалив збільшення безпекової допомоги Україні.

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