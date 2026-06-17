Хрустка закуска на зиму: рецепт маринованих огірків з кабачками

Мариновані огірки з кабачками — проста та смачна заготівля на зиму, яка не потребує стерилізації. Овочі двічі заливають окропом, а потім гарячим маринадом із сіллю, цукром та оцтом.

Завдяки спеціям, часнику та хрону консервація виходить ароматною, хрусткою та з приємною пікантністю. Про це пише Shuba.

Що варто знати перед приготуванням

У цій закатці поєднуються цілі огірки та ніжні кружальця кабачків. Особливого смаку додають листя хрону, кріп, часник, зернова гірчиця, коріандр, лавровий лист, гвоздика та перець. Замість стерилізації використовується метод подвійної гарячої заливки, що дозволяє зберегти овочі пружними та скоротити час приготування.

Для літрової банки знадобиться приблизно 600 г овочів — порівну огірків і кабачків.

Інгредієнти

Для овочевої закатки:

огірки — 300 г;

кабачки — 300 г;

листя хрону — 10 г;

кріп — 10 г;

часник — 3 зубчики;

перець чилі — невеликий шматочок;

лавровий лист — 1–2 шт.;

зернова гірчиця — ¼ ч. л.;

насіння коріандру — ¼ ч. л.;

гвоздика — 2 бутони;

духмяний перець — кілька горошин;

чорний перець горошком — 6 шт.

Для маринаду:

цукор — 50 г;

кам'яна сіль — 16 г;

оцет 9% — 33 мл.

Спосіб приготування

Спочатку залийте огірки дуже холодною водою та залиште приблизно на годину. Це допоможе зробити їх більш хрусткими після маринування.

Банки ретельно вимийте, обдайте окропом і висушіть. Кришки також ошпарте гарячою водою.

Кабачки наріжте кружальцями товщиною близько 1 см. В огірків зріжте кінчики.

На дно банки викладіть частину кропу, смужки хрону, один подрібнений зубчик часнику, лавровий лист, гвоздику, гірчицю, коріандр та трохи перцю.

Щільно наповніть банку овочами, чергуючи огірки та кабачки. Зверху додайте решту зелені, часнику, чилі та спецій.

Залийте вміст банки окропом до самого верху, накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин. Після цього воду злийте й повторіть процедуру ще раз.

Після другої заливки злийте воду в каструлю. У банку додайте сіль, цукор і оцет. Воду доведіть до кипіння та одразу залийте нею овочі по вінця.

Банку герметично закатайте, переверніть догори дном, укутайте рушником або ковдрою й залиште до повного охолодження.

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Мариновані огірки з кабачками чудово смакують із картоплею, м’ясними стравами або як самостійна закуска на святковому чи повсякденному столі.

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