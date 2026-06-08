Іран завдав ракетного удару по Ізраїлю: Трамп відреагував

Іран у неділю, 7 червня, здійснив ракетний обстріл у напрямку Ізраїлю. На тлі нового витка напруженості президент США Дональд Трамп закликав сторони утриматися від подальшої ескалації та заявив про готовність сприяти збереженню перемир’я.

Про це повідомляють Bloomberg, Times of Israel, Axios. За інформацією ізраїльських військових, сили протиповітряної оборони оперативно відреагували на загрозу. Військово-повітряні сили Ізраїлю провели операції з перехоплення ракет, унаслідок чого всі цілі було знищено ще на підльоті. За попередніми даними, постраждалих чи руйнувань не зафіксовано.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що під час атаки було перехоплено дві іранські балістичні ракети. Це стало першим подібним інцидентом після оголошення режиму припинення вогню між сторонами у квітні. Загострення відбулося на тлі напруженої ситуації на кордоні з Ліваном. Напередодні угруповання "Хезболла" завдало ударів по цілях на півночі Ізраїлю, після чого ізраїльська армія атакувала об’єкти у південних передмістях Бейрута.

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Президент США Дональд Трамп відреагував на новий обмін ударами та закликав Ізраїль не відповідати на ракетну атаку. За його словами, подальше загострення конфлікту не відповідає інтересам жодної зі сторін. "Я зв’яжуся з Біньяміном Нетаньягу і попрошу не завдавати удару у відповідь. Ізраїль уже завдав свого удару, Іран також відповів. Нам не потрібне нове коло конфронтації", — заявив американський лідер.

Трамп також висловив оптимізм щодо переговорного процесу між Вашингтоном і Тегераном. За його словами, сторони наблизилися до укладення остаточної домовленості, яка може сприяти зниженню напруженості в регіоні. "Ми дуже близькі до фінальної угоди з Іраном. Вважаю, що це буде хороша угода", — наголосив президент США.

Попри новий ракетний обстріл, американська адміністрація продовжує розглядати дипломатичний шлях як основний механізм врегулювання конфлікту та запобігання подальшій ескалації на Близькому Сході.

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