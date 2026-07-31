Уникатимуть вашого городу: простий метод позбавлення від слимаків

Після дощів слимаки стають особливо активними й можуть буквально за одну ніч пошкодити листя салату, капусти, полуницю, молоді огірки та навіть декоративні квіти. Просте збирання шкідників вручну дає лише тимчасовий ефект, тому городники радять створити для них несприятливі умови.

Про ефективний спосіб боротьби зі слимаками розповідає видання "Улюблена". Одним із найдієвіших методів вважається використання сухої деревної золи. Вона подразнює тіло слимаків, тому вони намагаються уникати ділянок, де її розсипано.

Щоб спосіб був ефективним, дотримуйтеся кількох правил:

розсипайте золу лише по сухому ґрунту;

створюйте захисну смугу завширшки приблизно 5–8 сантиметрів;

після дощу або рясного поливу поновлюйте шар золи, адже волога значно знижує її дію.

Як зробити захист ще ефективнішим

Зменшити кількість слимаків допоможе й правильний догляд за ділянкою. Насамперед варто прибрати місця, де шкідники можуть ховатися.

Для цього рекомендується регулярно виполювати бур'яни, не залишати біля грядок купи дощок, каміння чи рослинних решток, а також поливати рослини вранці. За день поверхня ґрунту встигає підсохнути, що створює менш комфортні умови для слимаків.

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Що робити, якщо шкідників надто багато

Якщо слимаків дуже багато, можна встановити прості пастки. Для цього використовують неглибокі ємності, які закопують урівень із землею та наповнюють приманкою. Слимаки заповзають усередину, після чого їх легко прибрати під час ранкового огляду.

Найкращого результату можна досягти, поєднуючи кілька методів одночасно: використовувати захисну смугу із золи, підтримувати чистоту на ділянці та регулярно доглядати за грядками. Уже через кілька днів можна помітити, що пошкодженого листя стає значно менше, а кількість слимаків помітно скорочується.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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