Як правильно видалити кліща в домашніх умовах: проста інструкція

Кліщі можуть становити небезпеку не лише під час прогулянок у лісі — їх можна підчепити навіть у міському парку або у власному дворі. Сам укус зазвичай непомітний, але головний ризик полягає в тому, що кліщі здатні переносити небезпечні інфекції.

Тому діяти потрібно швидко й обережно, уникаючи сумнівних "народних" методів. Про це пише Уніан.

Як правильно витягнути кліща в домашніх умовах

Чим довше кліщ перебуває в шкірі, тим більша ймовірність передачі інфекції. Саме тому його потрібно видаляти якомога швидше, але без різких рухів.

Найбезпечніший спосіб — використати тонкий пінцет або спеціальний інструмент для видалення кліщів. Паразита слід обережно захопити якомога ближче до шкіри, тримаючи саме ту частину, якою він присмоктався, і не стискаючи його роздуте тіло.

Після цього кліща потрібно повільно й акуратно викрутити, перпендикулярно до поверхні шкіри. Такий підхід важливий, адже хоботок кліща має дрібні гачки, і при простому витягуванні він може відірватися та залишитися в шкірі.

Водночас популярні домашні методи можуть лише нашкодити. Наприклад, змащування олією або іншими речовинами часто не допомагає, а навпаки провокує стрес у кліща. У такому стані він може виділяти більше слини, що підвищує ризик зараження.

Також неефективним є спосіб зі шприцом: через особливості кріплення паразита до шкіри повністю його витягнути таким чином зазвичай неможливо.

Як діяти, якщо кліщ укусив тварину

У собак і котів кліщі трапляються особливо часто, але принцип дій залишається тим самим. Не можна чекати, поки паразит відпаде сам, або використовувати олію чи спирт.

Кліща слід акуратно видалити пінцетом або спеціальним інструментом, максимально близько до шкіри. Після цього місце укусу потрібно обробити антисептиком, щоб зменшити ризик запалення.

Читайте також: Як нейтралізувати кліщів на ділянці: дієві методи

Важливо також зафіксувати сам факт укусу — записати дату та приблизне місце, де це сталося. Це допоможе у подальшому спостереженні за станом здоров’я, адже деякі інфекції можуть проявитися не одразу, а через кілька днів або тижнів.

Якщо кліщ глибоко вп’явся або виникають труднощі з його видаленням у людини, краще звернутися до медичного закладу.

У підсумку головне правило просте: ні тиснути, ні "задушувати" кліща олією не потрібно. Найбезпечніший варіант — акуратне видалення пінцетом або спеціальним інструментом із подальшою обробкою місця укусу.

Нагадаємо, ми вже писали, на які ділянки тіла кліщі націлюються найчастіше.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!