Як зробити добриво для кімнатних рослин зі шкірки картоплі

Виготовлення натуральних добрив у домашніх умовах дає безліч переваг. Це екологічно чистий спосіб підгодувати ваші рослини, це економічно і дозволить вам уникнути покупки синтетичних добрив у магазинах.

Чи знаєте ви, що шкірка картоплі сповнена поживних речовин для ваших рослин? Про її переваги розповіли експерти Sante Plus.

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Добриво для картоплі можна приготувати у різний спосіб. Ви легко зможете вибрати той варіант, який підійде вам найкраще. До речі, така обробка актуальна не лише для кімнатних рослин, та й для овочів.

Картопляні шкірки сповнені поживних речовин, зокрема глюкози, аскорбінової кислоти, органічних кислот та крохмалю. Існує також важливе джерело мікроелементів, таких як фосфор, фтор, калій та магній.

Як зробити добрива з картопляної шкірки?

1. Рідке добриво з картопляних очищень. Для такого добрива треба очистити від 3 до 6 картоплин. Потім дрібно наріжте шкірку, відваріть у каструлі, наповненої літром води, протягом 15 хвилин. Потім треба остудити відвар і процідити його через сито.

Поливайте вазони цією рідиною кожні 15 днів. Рекомендуємо готувати добрива у невеликих кількостях, тому що зберігати їх у холодильнику можна буде лише 2 тижні.

2. Порошкове добриво з картопляних шкірок. Також можна приготувати удобрення у вигляді порошку, обов'язково на основі картопляних очищень. На приготування потрібно трохи більше часу, але ви отримаєте від цього більшу користь.

Спочатку добре промийте шкірку під холодною водою, висушіть їх на свіжому повітрі або в духовці. У першому випадку шкірку розкладіть тонким шаром на папері або тканині і розмістіть на балконі або вікні, далеко від сонця. Для повного висихання їм потрібно від 10 до 12 днів.

Якщо терпіння не ваш сильний бік, виберіть сушіння в духовці, нагрітій до 100° C, що займе всього 3-4 години. Після повного висихання помістіть шкірку в тканинний мішок, щоб вона могла дихати, і зберігайте її у шафі. Якщо ви віддаєте перевагу природному сушінню, то розумніше зберігати їх у прохолодному місці.

Щоб приготувати добриво, коли воно вам знадобиться, дістаньте шкірку з пакета і подрібніть в блендері в порошок. Цей порошок можна висипати прямо під корінь рослини раз на 4 тижні.

Не забудьте зберігати це добрива у поліетиленових пакетах. Великою перевагою є те, що цей порошок можна зберігати кілька тижнів.

Нагадаємо, що здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

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