Як законно збільшити розмір пенсії: поради юриста

Багато українських пенсіонерів можуть отримувати менші виплати, ніж передбачає законодавство. Причина полягає в тому, що Пенсійний фонд здійснює розрахунок лише на підставі документів, які подав сам пенсіонер.

За певних умов розмір пенсії можна законно переглянути та збільшити. Про це повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на роз'яснення юриста Михайла Вулаха.

Від чого залежить розмір пенсії

Як пояснив фахівець, основна сума пенсії визначається за формулою, яка враховує три ключові показники:

середню заробітну плату, що використовується для обчислення пенсії;

індивідуальний коефіцієнт заробітку;

коефіцієнт страхового стажу.

Після цього, за наявності відповідних підстав, до виплати можуть додаватися різні надбавки та доплати.

За словами юриста, найбільші можливості для збільшення пенсії пов'язані саме з коефіцієнтом заробітної плати. Водночас Пенсійний фонд не переглядає розмір виплат автоматично — для цього необхідно особисто звернутися із заявою та надати підтвердні документи.

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Як зарплата до 2000 року може збільшити пенсію

Громадяни, які оформили пенсію до 2015 року, можуть підвищити її розмір, якщо підтвердять свої доходи за період до липня 2000 року. Закон дозволяє обрати найвигідніші п'ять років роботи поспіль для розрахунку коефіцієнта заробітної плати.

Найбільшу вигоду це може дати тим, хто працював у шкідливих або важких умовах, отримував високу офіційну зарплату чи мав підвищені оклади через особливості регіону.

Водночас такі доходи враховуються лише за наявності офіційної довідки про заробітну плату. Якщо підприємство продовжує працювати, документ можна отримати в бухгалтерії. Якщо ж його ліквідовано, необхідні відомості варто шукати через ЦНАП або державні архіви. Юрист радить зібрати довідки з усіх місць роботи того періоду, щоб обрати найбільш вигідний варіант для перерахунку.

Коли можна виключити окремі місяці зі стажу

Ще одна можливість підвищити пенсію стосується тих, хто працював після її призначення. Закон дозволяє виключити з розрахунку окремі місяці, якщо вони припали на період пандемії COVID-19 або воєнного стану та негативно вплинули на коефіцієнт заробітку.

Зокрема, це може стосуватися випадків, коли людина:

працювала на неповну ставку;

тривалий час перебувала на лікарняному;

була фізичною особою-підприємцем і сплачувала мінімальний ЄСВ.

Виключення таких періодів може підвищити середній заробіток, який враховується при призначенні пенсії. Однак для цього також потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Що варто перевірити працюючим пенсіонерам

Пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати, можуть повторно звернутися до Пенсійного фонду для оптимізації розрахунку. Зі збільшенням страхового стажу зростає і кількість місяців, які можна виключити з обчислення, якщо вони погіршують результат.

Для перевірки юрист рекомендує отримати розпорядження про призначення пенсії, довідку ОК-5 та переглянути документ "Алгоритм розрахунку заробітку". Якщо в графі щодо додатково виключених місяців зазначено "0", це може свідчити про можливість підвищення виплат.

Водночас фахівець наголошує, що ризику зменшення вже призначеної пенсії немає. Якщо новий розрахунок виявиться менш вигідним, Пенсійний фонд не має права знизити розмір чинної пенсії. Подати заяву на перегляд можуть як працюючі, так і непрацюючі пенсіонери, і кількість таких звернень законодавством не обмежена.

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