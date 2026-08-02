Яка категорія українців отримає додаткову виплату у 1300 гривень у серпні

У серпні частина українських пенсіонерок зможе оформити спеціальну надбавку до пенсії. Йдеться про жінок, які народили та виховали п'ятьох і більше дітей.

Таку виплату передбачає законодавство як пенсію за особливі заслуги перед Україною. Про це в коментарі "24 каналу" повідомила юристка Анастасія Руденко.

Хто може отримати доплату

Право на надбавку мають жінки, які народили або законно усиновили п'ятьох чи більше дітей та виховали їх щонайменше до шестирічного віку.

Як пояснила юристка, ця виплата не призначається автоматично. На відміну від вікових доплат, її оформлюють лише після подання відповідної заяви до Пенсійного фонду.

Якщо під час призначення основної пенсії жінка не надала документи, які підтверджують право на таку пільгу, вона може звернутися до Пенсійного фонду пізніше — особисто або через електронний вебпортал.

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Які документи необхідні

Для оформлення надбавки потрібно надати:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

свідоцтва про народження всіх дітей;

документи, що підтверджують виховання дітей до шестирічного віку, зокрема їхні паспорти або інші підтвердні документи.

Який розмір доплати

Сума надбавки залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Розмір доплати може становити від 35% до 40% цього показника. Остаточна сума залежить від кількості дітей та наявності державних нагород. Станом на 2026 рік виплата складає від 908,25 до 1 038 гривень.

Достроковий вихід на пенсію

Окрім доплати, багатодітні матері можуть скористатися правом на дострокове призначення пенсії.

За словами Анастасії Руденко, жінки, які народили та виховали до шестирічного віку п'ятьох або більше дітей, можуть вийти на пенсію після досягнення 50-річного віку. Водночас для цього необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу.

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