Яка категорія жінок не зможе вийти на пенсію у 60 років та чому

В Україні в перспективі розглядають пенсійну реформу із запровадженням накопичувальної системи, однак наразі громадяни отримують виплати лише за чинною солідарною моделлю. Через часті зміни законодавства не всі обізнані, з якого віку жінки можуть виходити на пенсію.

Про це повідомляє ПФУ. Після ухвалення Закону №3668-VI у 2011 році пенсійний вік для жінок почали поступово підвищувати. Якщо раніше українки могли оформлювати пенсію з 50 років, то поступово цей вік зрівняли з чоловіками. Станом на сьогодні стандартний пенсійний вік в Україні становить 60 років для обох статей.

Втім, окрім віку, ключову роль відіграє страховий стаж. У 2025 році вимоги такі:

у 60 років — не менше 32 років стажу;

у 63 роки — від 22 років стажу;

у 65 років — щонайменше 15 років стажу.

Це означає, що якщо жінка досягла 60 років, але має, наприклад, лише 25 років стажу, вона зможе оформити пенсію тільки у 63 роки. Недостатній стаж за потреби можна "докупити", однак така опція є доволі дорогою — орієнтовно один рік стажу коштує близько 21 120 грн.

Що входить до страхового стажу

Важливо, що до страхового стажу зараховується не лише офіційна робота. Зокрема, враховується і декретна відпустка до трьох років.

Це означає, що жінка, яка виховувала кількох дітей і перебувала у відпустці по догляду за кожною дитиною до 3 років, може додатково "накопичити" значний стаж навіть без офіційного працевлаштування.

Наприклад, якщо жінка має 29 років трудового стажу і ще 3 роки перебувала у декретній відпустці, її загальний стаж може дозволити вихід на пенсію вже у 60 років.

