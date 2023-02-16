Які 4 продукти категорично заборонено зберігати без електроенергії
Важливо правильно зберігати їжу навіть за тривалої відсутності електроенергії, щоб уникнути харчового отруєння. Продукти, які обов'язково треба зберігати в охолодженому вигляді, які найбільш шкідливі та небезпечні для здоров'я при їх тривалому зберіганні без електроенергії, це риба, птиця, м'ясо і молочні продукти. Якщо у вас вдома часто та надовго вимикають світло – купуйте продукти, які не потребують охолодження, наприклад хліб, фрукти, овочі та консерви.
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Ось декілька рекомендацій з приводу того, як зберігати ці продукти без світла:
- Тримайте заморожені продукти холодними (менше ніж 5°C), тоді їх можна безпечно використовувати;
- Після того, як вони перестають бути холодними на дотик, їх можна зберігати та вживати до 4 годин;
- Гарячу їжу можна їсти протягом 4 годин після того, як вона нагрілась;
- Ще холодні продукти (менше ніж 5°C) можна заморожувати повторно;
- Можна спробувати продовжити термін служби продуктів, що швидко псуються, тимчасово помістивши їх в холодильник;
- Викидайте будь-яку їжу, яка придбала незвичайний запах, колір або текстуру;
- Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими і не відчиняйте надовго та більше одного разу.
- Ніколи не пробуйте їжу, щоб визначити її свіжість, якщо є підозра, що продукт міг зіпсуватись. Якщо ви сумніваєтеся – продукти краще викинути.
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Коли відключення електроенергії триває понад 4 години, продукти, що швидко псуються, слід викинути, щоб запобігти розвитку хвороб харчового походження. Це такі продукти як:
- М'ясо, птиця, риба, морепродукти та продукти на основі сої (сирі та готові);
- Яйця та продукти на їх основі;
- Молочні продукти, зокрема молоко, вершки, йогурт, сметану та соєве молоко;
- Варені та нарізані фрукти і овочі;
- Упакована зелень;
- Варений рис та макарони;
- Відкриті фруктові чи овочеві соки;
- Відкриту дитячу суміш;
- М'які сири, такі як моцарела, рікотта, вершки, сир, кесо фреска, Монтерей Джек, брі та тертий сир;
- Вершкові заправки для салатів, соуси, випічка з кремом та заварний крем;
- Тісто та кляр;
- Залишки або упаковані продукти, що містять будь-який з перерахованих вище продуктів;
- Майонез, соус тартар та хрін;
- Заморожені піци, бутерброди на сніданок або тако, що містять ковбасу або бекон;
- Морозиво;
- Десерти на основі заварного крему або вершків, наприклад чізкейки.
Їжу, що потребує довготривалого зберігання, зазвичай кладуть у холодильник. Проте деякі продукти взагалі не варто класти у холод, щоб продовжити їм термін життя.
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