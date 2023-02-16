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Здоровье

Какие 4 продукта категорически запрещено хранить без электроэнергии

Игорь Романько

Какие продукты обязательно нужно хранить в охлажденном виде

Важно правильно хранить пищу даже при длительном отсутствии электроэнергии во избежание пищевого отравления. Продукты, которые обязательно нужно хранить в охлажденном виде, наиболее вредны и опасны для здоровья при их длительном хранении без электроэнергии, это рыба, птица, мясо и молочные продукты. Если у вас дома часто и надолго выключают свет – покупайте продукты, не требующие охлаждения, например хлеб, фрукты, овощи и консервы.

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Вот несколько рекомендаций по поводу того, как хранить эти продукты без света:

  • Держите замороженные продукты холодными (менее 5°C), тогда их можно безопасно использовать;
  • После того, как они перестают быть холодными на ощупь, можно хранить и употреблять до 4 часов;
  • Горячую пищу можно есть в течение 4 часов после того, как она нагрелась;
  • Еще холодные продукты (менее 5°C) можно замораживать повторно;
  • Можно попытаться продлить срок службы скоропортящихся продуктов, временно поместив их в холодильник;
  • Выбрасывайте любую пищу, которая приобрела необычный запах, цвет или текстуру;
  • Держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми и не открывайте надолго и более одного раза.
  • Никогда не пробуйте еду, чтобы определить ее свежесть, если есть подозрение, что продукт мог испортиться. Если вы сомневаетесь – продукты лучше выбросить.

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Когда отключение электроэнергии длится более 4 часов, скоропортящиеся продукты следует выбросить, чтобы предотвратить развитие болезней пищевого происхождения. Это такие продукты как:

  • Мясо, птица, рыба, морепродукты и продукты на основе сои (сырые и готовые);
  • яйца и продукты на их основе;
  • Молочные продукты, включая молоко, сливки, йогурт, сметану и соевое молоко;
  • Вареные и нарезанные фрукты и овощи;
  • Упакованная зелень;
  • Вареный рис и макароны;
  • открытые фруктовые или овощные соки;
  • Открытую детскую смесь;
  • Мягкие сыры, такие как моцарелла, рикотта, сливки, сыр, кесо фреска, Монтерей Джек, бри и тертый сыр;
  • Сливочные заправки для салатов, соусы, выпечка с кремом и заварной крем;
  • Тесто и кляр;
  • Остатки или упакованные продукты, содержащие любой из вышеперечисленных продуктов;
  • Майонез, соус тартар и хрен;
  • Замороженные пиццы, бутерброды на завтрак или содержащие колбасу или бекон;
  • Мороженое;
  • Десерты на основе заварного крема или сливок, например чизкейки.

Еду, требующую длительного хранения, обычно кладут в холодильник. Однако некоторые продукты вообще не следует класть в холод, чтобы продлить им срок жизни.

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Здоровье