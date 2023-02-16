Какие 4 продукта категорически запрещено хранить без электроэнергии
Важно правильно хранить пищу даже при длительном отсутствии электроэнергии во избежание пищевого отравления. Продукты, которые обязательно нужно хранить в охлажденном виде, наиболее вредны и опасны для здоровья при их длительном хранении без электроэнергии, это рыба, птица, мясо и молочные продукты. Если у вас дома часто и надолго выключают свет – покупайте продукты, не требующие охлаждения, например хлеб, фрукты, овощи и консервы.
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Вот несколько рекомендаций по поводу того, как хранить эти продукты без света:
- Держите замороженные продукты холодными (менее 5°C), тогда их можно безопасно использовать;
- После того, как они перестают быть холодными на ощупь, можно хранить и употреблять до 4 часов;
- Горячую пищу можно есть в течение 4 часов после того, как она нагрелась;
- Еще холодные продукты (менее 5°C) можно замораживать повторно;
- Можно попытаться продлить срок службы скоропортящихся продуктов, временно поместив их в холодильник;
- Выбрасывайте любую пищу, которая приобрела необычный запах, цвет или текстуру;
- Держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми и не открывайте надолго и более одного раза.
- Никогда не пробуйте еду, чтобы определить ее свежесть, если есть подозрение, что продукт мог испортиться. Если вы сомневаетесь – продукты лучше выбросить.
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Когда отключение электроэнергии длится более 4 часов, скоропортящиеся продукты следует выбросить, чтобы предотвратить развитие болезней пищевого происхождения. Это такие продукты как:
- Мясо, птица, рыба, морепродукты и продукты на основе сои (сырые и готовые);
- яйца и продукты на их основе;
- Молочные продукты, включая молоко, сливки, йогурт, сметану и соевое молоко;
- Вареные и нарезанные фрукты и овощи;
- Упакованная зелень;
- Вареный рис и макароны;
- открытые фруктовые или овощные соки;
- Открытую детскую смесь;
- Мягкие сыры, такие как моцарелла, рикотта, сливки, сыр, кесо фреска, Монтерей Джек, бри и тертый сыр;
- Сливочные заправки для салатов, соусы, выпечка с кремом и заварной крем;
- Тесто и кляр;
- Остатки или упакованные продукты, содержащие любой из вышеперечисленных продуктов;
- Майонез, соус тартар и хрен;
- Замороженные пиццы, бутерброды на завтрак или содержащие колбасу или бекон;
- Мороженое;
- Десерты на основе заварного крема или сливок, например чизкейки.
Еду, требующую длительного хранения, обычно кладут в холодильник. Однако некоторые продукты вообще не следует класть в холод, чтобы продлить им срок жизни.
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