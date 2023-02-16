Какие 4 продукта категорически запрещено хранить без электроэнергии

Важно правильно хранить пищу даже при длительном отсутствии электроэнергии во избежание пищевого отравления. Продукты, которые обязательно нужно хранить в охлажденном виде, наиболее вредны и опасны для здоровья при их длительном хранении без электроэнергии, это рыба, птица, мясо и молочные продукты. Если у вас дома часто и надолго выключают свет – покупайте продукты, не требующие охлаждения, например хлеб, фрукты, овощи и консервы.

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Вот несколько рекомендаций по поводу того, как хранить эти продукты без света:

Держите замороженные продукты холодными (менее 5°C), тогда их можно безопасно использовать;

После того, как они перестают быть холодными на ощупь, можно хранить и употреблять до 4 часов;

Горячую пищу можно есть в течение 4 часов после того, как она нагрелась;

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Еще холодные продукты (менее 5°C) можно замораживать повторно;

Можно попытаться продлить срок службы скоропортящихся продуктов, временно поместив их в холодильник;

Выбрасывайте любую пищу, которая приобрела необычный запах, цвет или текстуру;

Держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми и не открывайте надолго и более одного раза.

Никогда не пробуйте еду, чтобы определить ее свежесть, если есть подозрение, что продукт мог испортиться. Если вы сомневаетесь – продукты лучше выбросить.

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Когда отключение электроэнергии длится более 4 часов, скоропортящиеся продукты следует выбросить, чтобы предотвратить развитие болезней пищевого происхождения. Это такие продукты как:

Мясо, птица, рыба, морепродукты и продукты на основе сои (сырые и готовые);

яйца и продукты на их основе;

Молочные продукты, включая молоко, сливки, йогурт, сметану и соевое молоко;

Вареные и нарезанные фрукты и овощи;

Упакованная зелень;

Вареный рис и макароны;

открытые фруктовые или овощные соки;

Открытую детскую смесь;

Мягкие сыры, такие как моцарелла, рикотта, сливки, сыр, кесо фреска, Монтерей Джек, бри и тертый сыр;

Сливочные заправки для салатов, соусы, выпечка с кремом и заварной крем;

Тесто и кляр;

Остатки или упакованные продукты, содержащие любой из вышеперечисленных продуктов;

Майонез, соус тартар и хрен;

Замороженные пиццы, бутерброды на завтрак или содержащие колбасу или бекон;

Мороженое;

Десерты на основе заварного крема или сливок, например чизкейки.

Еду, требующую длительного хранения, обычно кладут в холодильник. Однако некоторые продукты вообще не следует класть в холод, чтобы продлить им срок жизни.

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