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Здоров'я

Які 4 продукти категорично заборонено зберігати без електроенергії

Ігор Романько

Які продукти обов'язково потрібно зберігати у охолодженому вигляді

Важливо правильно зберігати їжу навіть за тривалої відсутності електроенергії, щоб уникнути харчового отруєння. Продукти, які обов'язково треба зберігати в охолодженому вигляді, які найбільш шкідливі та небезпечні для здоров'я при їх тривалому зберіганні без електроенергії, це риба, птиця, м'ясо і молочні продукти. Якщо у вас вдома часто та надовго вимикають світло – купуйте продукти, які не потребують охолодження, наприклад хліб, фрукти, овочі та консерви.

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Ось декілька рекомендацій з приводу того, як зберігати ці продукти без світла:

  • Тримайте заморожені продукти холодними (менше ніж 5°C), тоді їх можна безпечно використовувати;
  • Після того, як вони перестають бути холодними на дотик, їх можна зберігати та вживати до 4 годин;
  • Гарячу їжу можна їсти протягом 4 годин після того, як вона нагрілась;
  • Ще холодні продукти (менше ніж 5°C) можна заморожувати повторно;
  • Можна спробувати продовжити термін служби продуктів, що швидко псуються, тимчасово помістивши їх в холодильник;
  • Викидайте будь-яку їжу, яка придбала незвичайний запах, колір або текстуру;
  • Тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими і не відчиняйте надовго та більше одного разу.
  • Ніколи не пробуйте їжу, щоб визначити її свіжість, якщо є підозра, що продукт міг зіпсуватись. Якщо ви сумніваєтеся – продукти краще викинути.

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Коли відключення електроенергії триває понад 4 години, продукти, що швидко псуються, слід викинути, щоб запобігти розвитку хвороб харчового походження. Це такі продукти як:

  • М'ясо, птиця, риба, морепродукти та продукти на основі сої (сирі та готові);
  • Яйця та продукти на їх основі;
  • Молочні продукти, зокрема молоко, вершки, йогурт, сметану та соєве молоко;
  • Варені та нарізані фрукти і овочі;
  • Упакована зелень;
  • Варений рис та макарони;
  • Відкриті фруктові чи овочеві соки;
  • Відкриту дитячу суміш;
  • М'які сири, такі як моцарела, рікотта, вершки, сир, кесо фреска, Монтерей Джек, брі та тертий сир;
  • Вершкові заправки для салатів, соуси, випічка з кремом та заварний крем;
  • Тісто та кляр;
  • Залишки або упаковані продукти, що містять будь-який з перерахованих вище продуктів;
  • Майонез, соус тартар та хрін;
  • Заморожені піци, бутерброди на сніданок або тако, що містять ковбасу або бекон;
  • Морозиво;
  • Десерти на основі заварного крему або вершків, наприклад чізкейки.

Їжу, що потребує довготривалого зберігання, зазвичай кладуть у холодильник. Проте деякі продукти взагалі не варто класти у холод, щоб продовжити їм термін життя.

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Здоров'я