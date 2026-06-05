Компанія міняє назву чи перетворюється на інше підприємство: чи 'злітає' бронь працівників

Коли підприємство змінює назву, проходить реорганізацію або об’єднується з іншим бізнесом, у працівників зазвичай виникає ключове питання: чи зберігається чинне бронювання. Формально компанія може продовжувати роботу та навіть залишатися критично важливою, однак для державних реєстрів у таких випадках нерідко з’являється вже нова юридична конструкція з іншими записами та процедурами.

Про те, як це впливає на відстрочки та які ризики виникають у перехідний період, РБК-Україна розповіла юристка АО "Марусяк і Партнери" Адріана Чвартацька. Ключовим орієнтиром у таких ситуаціях є код ЄДРПОУ. Якщо компанія змінює лише назву, організаційно-правову форму або окремі дані, але не припиняє юридичну особу і не змінює код, бронювання працівників, як правило, продовжує діяти.

За словами юристки, у такому випадку підприємство залишається тим самим суб’єктом господарювання, тож рішення про критичність і вже оформлені відстрочки не мають автоматично анулюватися.

Водночас законодавство не містить окремо прописаного механізму для всіх сценаріїв реорганізації, тому на практиці органи часто орієнтуються на формальні критерії — насамперед дані реєстрів і безперервність юрособи.

Ризики під час змін у компанії

Навіть коли юридично підстав для скасування броні немає, на практиці можуть виникати технічні труднощі. Зокрема:

тимчасове некоректне відображення бронювання у застосунку "Резерв+";

помилки або затримки в системі "Оберіг";

додаткові перевірки документів під час взаємодії з ТЦК.

Юристка наголошує, що саме технічний фактор часто створює найбільше проблем у перехідний період після змін у ЄДР.

Реорганізація і нова юрособа: що змінюється

Інша ситуація виникає, коли компанія фактично створює нову юридичну особу — через злиття, поділ, приєднання або перетворення. У такому разі, навіть якщо бізнес продовжує ту саму діяльність, держава розглядає його як нового суб’єкта.

Як пояснює Адріана Чвартацька, у подібних випадках попереднє бронювання зазвичай не переноситься автоматично, адже:

бронювання прив’язане до конкретного роботодавця;

статус критичності надається конкретній юрособі;

відстрочка пов’язана з чинним роботодавцем у реєстрах.

Тому після реорганізації компанії зазвичай доводиться проходити весь процес заново — отримувати статус критично важливого підприємства та повторно подавати списки працівників на бронювання.

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Перехідний період: головний ризик для працівників

Найбільш вразливим моментом є проміжок часу між реєстрацією нової компанії та офіційним підтвердженням нових бронювань. Саме в цей період працівник може тимчасово опинитися без відображеної відстрочки, навіть якщо підприємство фактично продовжує роботу в критичній сфері.

Юристка підкреслює, що автоматичної безперервності бронювання між старою і новою юридичною особою закон не гарантує.

Щоб зменшити ризики, працівникам радять:

перевіряти статус відстрочки в "Резерв+";

отримувати підтвердження від роботодавця щодо повторного бронювання;

мати при собі документи про працевлаштування та реорганізацію;

контролювати оновлення даних у державних реєстрах.

Рекомендації для бізнесу

Фахівці радять компаніям заздалегідь планувати будь-які корпоративні зміни з урахуванням їхнього впливу на бронювання працівників і максимально синхронізувати реорганізацію з процедурою переоформлення статусу критичності.

"У таких процесах головне — не допустити розриву в документах і статусах, адже саме він створює найбільші ризики для працівників", — підсумовує Адріана Чвартацька.

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