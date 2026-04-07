На які соцгарантіі має право дружина учасника бойових дій: повний перелік

Держава надає підтримку не лише військовослужбовцям, які боронять Україну, а й їхнім родинам. Зокрема, дружини учасників бойових дій мають право на низку пільг, які виплачуються щомісяця у грошовій формі.

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", сім'ї військових можуть користуватися знижками на житлово-комунальні послуги.

Згідно із Сімейним кодексом, до членів сім’ї належать особи, які проживають разом, ведуть спільне господарство та мають взаємні права й обов’язки. Тож дружини військових підпадають під цю категорію.

У 2026 році для них передбачені такі пільги:

75% знижки на оплату житла;

75% компенсації вартості твердого або рідкого палива (якщо немає централізованого опалення);

75% знижки на газ, електроенергію та інші комунальні послуги;

для осіб з інвалідністю — 100% компенсації витрат на комуналку.

Читайте також: Якою буде пенсія при стажі у 40-45 років: пояснення ПФУ

Водночас пільги поширюються лише на визначені норми житлової площі. Зазвичай це 21 кв. м на одну особу плюс 10,5 кв. м на сім’ю. Якщо всі члени родини є непрацездатними, норми збільшуються — до 42 кв. м на людину та додатково 21 кв. м на сім’ю.

Компенсація надається у грошовій формі: спочатку сім’я повністю оплачує рахунки за комунальні послуги, після чого держава повертає частину витрат на банківський рахунок.

Нагадаємо, ми вже писали, кому треба буде подати заяву на підвищення виплат.

