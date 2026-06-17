На них варто звернути увагу: топ надійних недорогих кросоверів

Серед доступних кросоверів на ринку є чимало моделей, які поєднують надійність, комфорт і помірну ціну. Авто у переліку вирізняються високою якістю, хорошою репутацією та невеликими витратами на обслуговування.

Експерти GoBankingRates склали перелік п’яти кросоверів вартістю до 35 тисяч доларів.

Subaru Outback

Одним із лідерів рейтингу став Subaru Outback, який високо цінують за практичність, безпеку та витривалість. Автомобіль оснащений комплексом систем допомоги водієві EyeSight, що допомагає знизити ризик аварійних ситуацій на дорозі.

Фахівці також відзначають комфортну підвіску, просторий салон і стандартний повний привід, який забезпечує впевнене керування навіть за складних погодних умов.

Chevrolet Trailblazer

Ще одним вигідним варіантом назвали Chevrolet Trailblazer. Кросовер приваблює економною витратою пального, просторим інтер’єром і доступною ціною.

Навіть базові комплектації моделі мають широкий перелік обладнання, а топові версії залишаються в межах бюджету до 35 тисяч доларів. Крім того, автомобіль отримав високі оцінки за рівень безпеки та загальну надійність.

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Honda CR-V

Honda CR-V традиційно входить до списків найнадійніших компактних кросоверів. Бренд Honda давно заслужив репутацію виробника автомобілів із невисокими витратами на обслуговування та тривалим ресурсом експлуатації.

Експерти відзначають надійність турбованого 1,5-літрового двигуна, а також мінімальну кількість скарг на роботу трансмісії, електроніки та системи охолодження порівняно з багатьма конкурентами.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Для тих, хто шукає максимально економічний автомобіль, хорошим вибором стане Toyota Corolla Cross Hybrid. Гібридна силова установка забезпечує низьку витрату пального, особливо під час міської експлуатації.

Модель також пропонує стандартний повний привід і залишається доступною навіть у добре оснащених комплектаціях. Саме тому експерти вважають Corolla Cross Hybrid одним із найвигідніших кросоверів у своєму сегменті.

Mazda CX-30

Завершує рейтинг Mazda CX-30. Цей кросовер вирізняється стильним дизайном, якісним оздобленням салону та хорошими ходовими характеристиками. Порівняно з багатьма конкурентами модель пропонує більше простору та преміальне відчуття за відносно доступну ціну, що робить її привабливим варіантом для щоденного використання.

Загалом усі п’ять моделей поєднують надійність, сучасне оснащення та доступну вартість, тому можуть стати вдалим вибором для тих, хто шукає якісний кросовер без значних витрат.

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