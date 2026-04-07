Не у Сполучених Штатах: де був створений найбільший підводний човен у світі

Радянські підводні човни класу "Тайфун" (проєкт 941 "Акула") свого часу стали символом ядерного стримування, здатним у разі потреби кардинально змінити баланс сил у світі за лічені хвилини.

Про це пише видання Báo Khoa học và Đời sống. Ці субмарини вважаються найбільшими в історії — їхня водотоннажність сягала близько 48 000 тонн. Вони створювалися як стратегічний інструмент стримування для сценарію масштабного збройного конфлікту.

Поява "Тайфуна" була відповіддю Радянського Союзу на американські підводні човни класу Ohio-class submarine. Головним завданням було забезпечити можливість прихованого пересування під арктичними льодами та нанесення удару у відповідь з великої відстані.

Довжина човна становила приблизно 175 метрів, а ширина — понад 23 метри, що робило його співмірним із двома поруч розташованими регбійними полями. Завдяки таким габаритам він міг нести надзвичайно потужний арсенал.

Конструкція "Тайфуна" відрізнялася від традиційних підводних човнів: він мав паралельні корпуси, подібні до катамарана, та п’ять герметичних відсіків. Це значно підвищувало живучість судна в умовах бойових дій.

Кожен підводний човен був оснащений 20 балістичними ракетами Р-39, кожна з яких могла нести кілька ядерних боєголовок. Дальність польоту становила понад 8 тисяч кілометрів, що дозволяло уражати цілі на міжконтинентальній відстані.

У сумі один "Тайфун" міг розгорнути до 200 ядерних боєзарядів, що робило його однією з найпотужніших платформ стратегічного стримування свого часу.

Енергетичну установку забезпечували два ядерні реактори ОК-650 загальною потужністю близько 100 тисяч кінських сил. Це дозволяло підводному човну розвивати швидкість до 50 км/год під водою та залишатися в морі без спливання до 120 діб. Екіпаж налічував близько 160 осіб. Особливістю цих субмарин були навіть умови для комфорту екіпажу — на борту облаштовували басейн і сауну, щоб підтримувати моральний і фізичний стан моряків під час тривалих місій.

Окрім ракетного озброєння, човни мали торпедні апарати, протичовнові ракети та системи самооборони, зокрема переносні зенітні комплекси. "Тайфун" став не лише зброєю, а й символом глобального протистояння епохи холодної війни, демонструючи прагнення до максимально можливого стримування між наддержавами.

Водночас їхнє виробництво було надзвичайно дорогим, а підвищений рівень шуму обмежував скритність у порівнянні з американськими аналогами. Загалом було збудовано лише шість таких човнів замість запланованих понад десяти.

Останній представник класу, "Дмитрій Донський", був виведений з експлуатації у 2023 році, а згодом планується його перетворення на музей. Це символічно завершило історію найбільших підводних човнів у світі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!