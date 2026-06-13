Нова мобілізація: хто піде першим і хто втратить відстрочку

В Україні продовжено воєнний стан і мобілізацію. На тлі потреби у поповненні бойових підрозділів Міністерство оборони анонсувало масштабну реформу армії, яка має зробити військову службу прогнозованою та зрозумілою для кожного військовослужбовця.

Іноземці у піхоті та нові контракти

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск системи рекрутингу іноземців до бойових підрозділів. За планом, від 30% до 50% посад у штурмових і піхотних підрозділах займатимуть іноземні добровольці. Це, на думку міністра, посилить бойові спроможності армії та допоможе зберегти життя українських військових.

Паралельно запроваджується нова система контрактної служби з чітко визначеними строками. Для піхотно-штурмових підрозділів передбачено контракт тривалістю 14 місяців для цивільних, 10 місяців — для чинних військовослужбовців і від 6 місяців — для тих, хто вже проходив службу та був звільнений. Для пілотів дронів, операторів наземних роботизованих комплексів, артилеристів і фахівців радіоелектронної боротьби — бойовий контракт на 24 місяці. Для інших напрямів передбачено базовий контракт тривалістю 24 місяці з можливістю служби на тилових посадах.

Кожен контракт передбачає гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців після завершення служби. При цьому в піхотно-штурмових підрозділах кожен місяць на бойових "оплачується" трьома місяцями відстрочки. Наприклад, піхотинець, який служив 10 місяців, з яких 4 — на бойових, отримає відстрочку тривалістю півтора року. Перейти на нові умови зможуть як цивільні, так і чинні військовослужбовці.

Зарплата піхотинця — до 460 тисяч гривень

Федоров анонсував суттєве підвищення грошового забезпечення для піхоти. Середня зарплата піхотинців становитиме близько 300 тисяч гривень на місяць, максимальна — до 460 тисяч. Мінімальне грошове забезпечення для тилових військових підвищать до 30 тисяч гривень.

Посадові оклади командирів бойових підрозділів, їхніх заступників і начальників штабів зростуть удвічі. З урахуванням бойових доплат командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць.

Для підрозділів першої лінії запускається система Mission Control, яка у реальному часі відстежуватиме навантаження на військових, тривалість перебування на позиціях і забезпечуватиме справедливе нарахування бойових виплат.

Демобілізація, переведення та повернення "самовільщиків"

Міністр також повідомив про запуск механізму автоматичного переведення між підрозділами одного корпусу через застосунок "Армія+". Систему спочатку протестують у кількох корпусах, після чого поширять на всі Сили оборони.

Для військовослужбовців, які самовільно залишили частину, запускається спрощений механізм повернення. Вони зможуть приєднатися до понад 50 найефективніших бойових підрозділів без зайвої бюрократії — через застосунок "Армія+" або офлайн.

Федоров також заявив, що до кінця року розпочнеться поступове звільнення зі служби тих, хто найдовше перебуває в Силах оборони та провів найбільше часу на бойових позиціях.

Реформа ТЦК — після зміни умов служби

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що реформа територіальних центрів комплектування відбудеться лише після впровадження змін щодо грошового забезпечення та строків служби. За її словами, Міноборони вже готує відповідні законодавчі зміни, перші результати яких планують представити найближчими тижнями.

"Цій складній реформі буде передувати реформа оплати праці, далі — контракти для піхоти та штурмовиків, зміна термінів служби. І тільки потім — реформа ТЦК", — пояснила Свириденко.

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що поки невідомо, які саме зміни в роботі ТЦК готує Міноборони. На його думку, пріоритетом має бути виконання вже ухваленого закону, а не його переписування. Костенко також нагадав, що ідею передати частину функцій ТЦК Національній поліції після консультацій було відхилено.

Мобілізація студентів: 30 тисяч відрахованих за рік

Державна служба якості освіти зафіксувала різке збільшення кількості чоловіків старших за 25 років у закладах освіти: до повномасштабного вторгнення їх налічувалося близько 30 тисяч, станом на 1 травня 2025 року — вже 230 тисяч. За результатами перевірок минулого року було відраховано майже 30 тисяч студентів, які втратили підставу для відстрочки. Голова служби Руслан Гурак зазначив, що порушення стосуються зарахування, організації навчального процесу та відвідуваності.

Міністр освіти Оксен Лісовий назвав окремі випадки корупцією "в найгіршому вигляді" та заявив про необхідність невідворотного покарання для організаторів подібних схем.

Незаконна мобілізація: 7% призваних мали відстрочку

Військова омбудсманка Ольга Решетилова повідомила, що близько 7% мобілізованих мали законні підстави для відстрочки, але їх не врахували під час призову. Найчастіше це стосується батьків трьох і більше дітей, осіб, що доглядають за близькими, а також родичів загиблих або полонених військових.

Омбудсманка наголосила, що утримання таких військовослужбовців коштує державі значних коштів — від грошового забезпечення та екіпірування до навчання та лікування. "Ми просто викидаємо ресурс у космос", — підсумувала вона.

Кожен підрозділ щомісяця отримує щонайменше 50 новобранців через механізм прямого розподілу. Решетилова уточнила, що зараз поповнення розподіляється між усіма бригадами рівномірно, а не лише між штурмовими підрозділами.

ТЦК не може анулювати бронювання самостійно

Адвокатка Віолета Монастирська нагадала, що ТЦК не має повноважень самостійно анулювати бронювання. Постанова Кабміну №76 встановлює вичерпний перелік підстав для скасування бронювання — ліквідація підприємства, завершення мобілізаційного завдання або звільнення працівника. Якщо ТЦК самостійно скасує бронювання, це буде перевищенням службових повноважень і може бути оскаржене в адміністративному суді.

Для кращого розуміння масштабу змін редакція OBOZ.UA підготувала інтерактивну інфографіку, яка наочно порівнює стару та нову системи мобілізації. На схемі відображено ключові відмінності: тривалість контрактів за кожною категорією служби, розміри грошового забезпечення до і після реформи, а також терміни гарантованих відстрочок. Якщо раніше військовослужбовець не мав чіткого розуміння, коли завершиться його служба, то нова модель передбачає конкретні часові рамки — від 6 місяців для тих, хто раніше проходив службу, до 24 місяців для фахівців технічних спеціальностей. Інфографіка доступна за посиланням у матеріалі.

Окремим практичним інструментом для військових та цивільних стане онлайн-калькулятор відстрочки, розробку якого анонсувало Міністерство оборони в рамках цифровізації через застосунок "Армія+". Принцип розрахунку базується на формулі, яку озвучив міністр Федоров: кожен місяць безпосередньо на бойових позиціях "оплачується" трьома місяцями відстрочки після завершення контракту. Додатково враховується досвід служби до підписання нових контрактів та до початку повномасштабного вторгнення. Таким чином, піхотинець, який відслужив 10 місяців, з яких 4 — на передовій, матиме право на відстрочку тривалістю щонайменше півтора року. Конкретні технічні параметри калькулятора будуть визначені після прийняття відповідної законодавчої бази.