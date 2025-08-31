Опалювальний сезон не за горами: чи зміняться тарифи на тепло восени

Літо добігає кінця, і Україна готується до початку опалювального сезону. Разом із цим з’являється питання: чи не зростуть тарифи на тепло і наскільки комфортно українці переживуть зиму.

За прогнозами Національного банку, ціни на комунальні послуги, включно з опаленням, можуть зрости, пише 24 Канал. Однак підвищення тарифів може відбутися лише у 2026 році, коли планується привести ціни до ринкового рівня.

Водночас варто враховувати, що на зростання вартості газу, опалення та гарячої води в Україні діє мораторій – він триватиме до скасування воєнного стану та ще три роки після цього.

На сьогодні тариф на тепло залежить від способу опалення. Для централізованого опалення його встановлює постачальник теплової енергії, і він може відрізнятися залежно від регіону та міста. У найбільших містах України тарифи наразі такі:

Київ – 1 654,41 грн за гігакалорію;

Харків – 1 539,5 грн за гігакалорію;

Львів – 1 539,5 грн за гігакалорію;

Дніпро – 1 741,32 грн за гігакалорію;

Одеса – 1 813 грн за гігакалорію;

Запоріжжя – 1 655,08 грн за гігакалорію.

Скільки доведеться платити українцям із електричним або газовим опаленням?

З 1 жовтня по 30 квітня для домогосподарств з електричним опаленням перші 2 тисячі кіловат-годин обходитимуться за тарифом 2,64 грн за кіловат-годину. Якщо споживання перевищить цей ліміт, тариф зростає до 4,32 грн за кіловат-годину.

Для тих, хто користується газовим опаленням, тариф наразі становить 7,96 грн за кубометр для клієнтів "Нафтогазу".

Як формують платіж за опалення?

При визначенні вартості централізованого опалення враховують усі витрати, необхідні для надання послуги:

нагрів теплоносія;

поточний та капітальний ремонт мереж, що перебувають на балансі теплопостачальної компанії;

заробітну плату працівників.

Після затвердження витрат розраховують вартість однієї гігакалорії, від якої залежать тарифи на опалення для споживачів.

Чи готова Україна до зими?

Станом на кінець червня, через російські удари по газовидобувних і сховищах, ситуація залишалася складною, але контрольованою. Темпи закачування газу в підземні сховища відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років.

У разі виникнення труднощів під час опалювального сезону Україні можуть допомогти партнери. Наприклад, Норвегія надасть 1 мільйон крон (приблизно 98 мільйонів доларів) для закупівлі газу та забезпечення стабільного старту опалювального періоду.

