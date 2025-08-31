Отопительный сезон не за горами: изменятся ли тарифы на тепло осенью

Лето подходит к концу, и Украина готовится к началу отопительного сезона. Вместе с этим возникает вопрос: не вырастут ли тарифы на тепло и насколько комфортно украинцы переживут зиму.

По прогнозам Национального банка, цены на коммунальные услуги, включая отопление, могут вырасти, пишет 24 Канал. Однако повышение тарифов может произойти только в 2026 году, когда планируется привести цены к рыночному уровню.

В то же время, следует учитывать, что на рост стоимости газа, отопления и горячей воды в Украине действует мораторий – он будет продолжаться до отмены военного положения и еще три года после этого.

На сегодняшний день тариф на тепло зависит от способа отопления. Для централизованного отопления его устанавливает поставщик тепловой энергии и может отличаться в зависимости от региона и города. В крупнейших городах Украины тарифы таковы:

Киев – 1654,41 грн за гигакалорию;

Харьков – 1539,5 грн за гигакалорию;

Львов – 1539,5 грн за гигакалорию;

Днепр – 1741,32 грн за гигакалорию;

Одесса – 1813 грн за гигакалорию;

Запорожье – 1 655,08 грн за гигакалорию.

Сколько придется платить украинским с электрическим или газовым отоплением?

С 1 октября по 30 апреля для домохозяйств с электрическим отоплением первые 2 тысячи киловатт-часов будут обходиться по тарифу 2,64 грн за киловатт-час. Если потребление превысит этот лимит, тариф растет до 4,32 грн за киловатт-час.

Для тех, кто пользуется газовым отоплением, тариф составляет 7,96 грн за кубометр для клиентов "Нафтогаза".

Как формируют платеж за отопление?

При определении стоимости централизованного отопления учитывают все расходы, необходимые для предоставления услуги:

нагрев теплоносителя;

текущий и капитальный ремонт сетей, находящихся на балансе теплоснабжающей компании;

заработная плата работников.

После утверждения расходов рассчитывается стоимость одной гигакалории, от которой зависят тарифы на отопление для потребителей.

Готова ли Украина к зиме?

По состоянию на конец июня из-за российских ударов по газодобывающим и хранилищам ситуация оставалась сложной, но контролируемой. Темпы закачки газа в подземные хранилища соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.

В случае возникновения затруднений во время отопительного сезона Украине могут помочь партнеры. К примеру, Норвегия предоставит 1 миллион крон (примерно 98 миллионов долларов) для закупки газа и обеспечения стабильного старта отопительного периода.

