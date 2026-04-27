Відстрочка по інвалідності: скільки триватиме та як оформити

Відстрочка від мобілізації, оформлена через інвалідність, діє стільки часу, на скільки офіційно встановлено сам статус інвалідності. Якщо у застосунку "Резерв+" зазначена більш рання дата завершення, це зазвичай пов’язано лише з технічним строком дії чергового етапу мобілізації.

Після його продовження відстрочка має поновлюватися автоматично. Про це повідомляє портал "Юристи.UA".

Як працює відстрочка за інвалідністю

Відстрочка є законною підставою для непризову під час воєнного стану, якщо військовозобов’язаний відповідає вимогам законодавства.

Однією з підстав для її отримання є встановлена інвалідність. У такому випадку право на відстрочку фактично зберігається протягом усього строку дії довідки або рішення про інвалідність.

Чому в "Резерв+" може бути інша дата

До юристів звернувся чоловік, який має оформлену відстрочку через інвалідність до 2028 року, однак у системі було вказано дату завершення — 1 серпня 2026 року.

Фахівці пояснили, що це не означає втрату права на відстрочку. Така дата часто прив’язується до чергового тримісячного періоду продовження воєнного стану та мобілізації.

Чи продовжується відстрочка автоматично

За словами юристів, після чергового продовження мобілізації відстрочка має оновлюватися автоматично.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що продовження відбувається кожні три місяці — на строк дії воєнного стану.

Що робити, якщо відстрочка не оновилась

Якщо автоматичне продовження не відбулося, юристи радять самостійно подати запит:

через застосунок "Резерв+";

через ЦНАП;

або звернувшись до відповідного ТЦК для уточнення даних.

Якщо інвалідність чинна, саме право на відстрочку зберігається незалежно від технічних дат у системі. Тому в разі неточностей варто перевірити інформацію та за потреби оновити дані офіційним шляхом.

