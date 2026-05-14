Очікується магнітний шторм силою G1: прогноз на 14 травня
Землю знову накриє магнітна буря через дотичний удар викиду корональної маси, який стався на Сонці 10 травня. За прогнозами фахівців, геомагнітна активність почне посилюватися вже 14 травня, а основний вплив магнітного шторму очікується 15–16 травня.
Вчені прогнозують бурю рівня G1, однак точні терміни її завершення наразі невідомі. Про це повідомила Британська геологічна служба.
За даними Meteoagent, 13 травня К-індекс становить 3,7, що відповідає зеленому рівню геомагнітної активності. Водночас резонанс Шумана залишається низьким, а сонячний спалах оцінюють на рівні C2.
Попередньо прогнозується, що 14 травня К-індекс знизиться до 3, однак уже 15 травня він може зрости до 4,7 — це відповідає жовтому рівню магнітної бурі.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Під час підвищеної сонячної активності метеочутливі люди можуть відчувати погіршення стану здоров’я. Найчастіше йдеться про:
- головний біль;
- запаморочення;
- нудоту;
- слабкість;
- сонливість;
- біль у суглобах та спині;
- підвищення артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань.
У деяких випадках люди також скаржаться на дискомфорт у ділянці серця та швидку втому.
Що радять лікарі під час магнітних бур
Щоб легше перенести період геомагнітної активності, фахівці рекомендують:
- обмежити жирну, гостру та важку їжу;
- додати до раціону сезонні фрукти, рибу та горіхи;
- менше вживати кави й алкоголю;
- відмовитися від куріння;
- більше гуляти на свіжому повітрі;
- регулярно провітрювати приміщення;
- дотримуватися режиму сну та уникати перевтоми.
