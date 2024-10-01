Переведення годинників в Україні 2024 на зимовий час: як підготувати організм до зміни часу

Верховна Рада України ухвалила закон про скасування сезонного переведення годинників. Це означає, що починаючи з 2024 року, в Україні діятиме єдиний час – зимовий.

У ніч з 26 на 27 жовтня о 4:00 годині стрілки годинників потрібно буде перевести на одну годину назад. Вже після цього переходу мешканці України житимуть за єдиним часом.

За темою: В Україні скасували переведення годинників: пояснюємо, за яким часом тепер житимемо

До переведення годинників треба готуватися заздалегідь, аби не відчувати втоми та стресу через зміну розпорядку дня, стверджує доктор медичних наук Майкл Авад.

А професорка неврології Гарвардської медичної школи та дослідниця сну Елізабет Б. Клерман зауважує, що "тіло не дуже добре почувається, коли його просять жити в іншому часовому поясі".

Вона зауважила, що переведення годинника має подібні наслідки до часової затримки, що може завдати шкоди здоров’ю в довгостроковій перспективі.

Перед настанням моменту, коли треба буде перейти на інший час, фахівці радять поступово зміщувати режиму сну. Наприклад, за кілька днів до запровадження нового часу починайте лягати спати трохи раніше і вставати раніше.

"Наша поведінка — спати в суботу набагато пізніше, ніж зазвичай, проводити багато часу ввечері перед яскравими екранами (що організм реєструє як стимулююче сонячне світло) або їсти багато їжі посеред ночі — може надсилати тілу змішані повідомлення та також збивати різні циркадні ритми організму", – попередили експерти.

Часові пояси світу. Джерело: meteorologiaenred.com Часові пояси світу. Джерело: meteorologiaenred.com

5 правил, як полегшити перехід на зимовий час

1. Висипайтеся Чим послідовнішим буде ваш графік сну перед перемиканням, тим менше змін доведеться робити вашому тілу, коли відбудеться зміна часу. Якщо ви спите вісім годин на добу, одна ніч з годиною менше сну буде набагато менш проблематичною, ніж якщо ви спите регулярно шість годин і пропускаєте годину.

Якщо у вас зараз не найздоровіший графік сну, скористайтеся зміною часу як нагадування, щоб переоцінити, скільки ви спите, і працювати над закріпленням хороших звичок до сну.

2. Поступово змінюйте режим сну, починаючи з тижня перед переходом на зимовий час.

3. Поступово відкладайте вечерю. Їжа занадто близько до сну може ускладнити заснути, оскільки ваше тіло надто зосереджено на травленні, щоб думати про те, щоб відпочити на ніч.

Загалом, добре припинити їсти за три-чотири години до сну. Щоб запобігти будь-яким збоям у цьому розкладі, почніть переносити останній прийом їжі (зазвичай вечерю) на більш ранній час приблизно за тиждень до початку переведення годинників.

4. Переведіть усі свої годинники за ніч до початку зміни часу на зимовий. Це може зробити зміну часу менш заплутаною й ви будете готові жити за новим часом, як тільки прокинетеся наступного дня.

5. Починайте свій день із сонячним світлом. Хоча деяка затримка вашого циркадного ритму після переходу на зимовий час неминуча, ви можете використовувати природне сонячне світло, щоб ваш біологічний годинник якомога точніше узгоджувався з сонячним.

Читайте також поради лікарів, як краще налаштувати свій організм на переведення годинників.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!