Чому сивіє волосся та чи можна відновити колір без фарбування: наукове пояснення

Рано чи пізно кожна людина може зіткнутися з сивінням волосся. Це природний процес старіння, який відбувається у всіх людей у ​​різному віці. Середня вікова межа, коли волосся починає сивіти, становить близько 35 років. Однак у деяких людей сиве волосся може з’явитися раніше, а в інших – пізніше.

Сивина пов’язана зі зменшенням кількості меланоцитів, які виробляють пігмент меланіну. Меланін відповідає за колір волосся. Коли кількість меланоцитів зменшується, волосся втрачає свій колір і стає сивим.

Науковці пояснюють: волосся сивіє через різні фактори, включаючи вік, генетику, фактори навколишнього середовища, стрес, дієту та стан здоров’я.

Волосся стає сивим як природна частина старіння, але є кілька інших факторів, які впливають на те, коли саме волосся почне сивіти.

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Час для посивіння не для всіх однаковий. Генетика відіграє важливу роль у визначенні того, коли і якою мірою ваше волосся посивіє. На цей процес впливають певні гени, такі як Bcl2 і Bcl-w, які регулюють виживання меланоцитів, а також ген IRF4, пов’язаний із кольором волосся та часом посивіння. Якщо ваші батьки чи бабусі й дідусі рано посивіли, ви можете очікувати того ж.

Фактори навколишнього середовища, такі як забруднення, куріння та ультрафіолетове світло (УФ), прискорюють процес посивіння волосся, виробляючи активні форми кисню (АФК), які пошкоджують меланоцити.

Дієта – ще один фактор, який впливає на посивіння волосся. Вітаміни B 12, D, E та біотин, а також такі мінерали, як мідь і цинк, необхідні для здоров’я волосся та виробництва меланіну. Дефіцит цих поживних речовин сприяє передчасному посивінню.

Деякі захворювання також пов’язані з передчасним посивінням. Це можуть бути вітиліго, розлади щитовидної залози, перніціозна анемія, дефіцит вітаміну B12, туберозний склероз, вогнищева алопеція, нейрофіброматоз, вживання наркотиків.

Ліки, що впливають на гормональний баланс, також можуть впливати на колір волосся.

Вчені кажуть, що існує зв'язок між стресом і сивиною. Стрес впливає на гормони, запалення та поведінку стовбурових клітин меланоцитів. Хронічний стрес зрештою спричиняє відмову стовбурових клітин меланоцитів, що призводить до незворотної зміни кольору волосся.

Чи можна позбутися сивини без фарбування волосся

Зазначається, що здебільшого сивина не піддається лікуванню. Однак у деяких ситуаціях волосся може повернутися до свого початкового кольору.

У деяких випадках посивіння є оборотним, особливо коли це пов’язано зі стресом або дефіцитом харчування. Наприклад, повторна пігментація волосся спостерігалася після усунення сильного стресу або травми. Також подібним чином лікування дефіциту вітаміну B 12 або інших поживних речовин іноді відновлює колір волосся.

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Медична галузь також побачила прогрес у лікуванні, яке потенційно може уповільнити або повернути назад посивіння волосся. Препарат під назвою тофацітиніб, який в основному використовується для лікування ревматоїдного артриту, має потенціал для відновлення кольору волосся у пацієнтів з алопецією. Однак необхідні подальші дослідження, щоб встановити його ефективність і безпеку саме для сивого волосся.

"Зазвичай сиве волосся не можна відновити після певного моменту. Генетика, хронічний стрес і фактори навколишнього середовища викликають зміни, які стають новою нормою", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, науковці зі Школи медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету вважають, що знайшли причину, чому людське волосся втрачає свій колір, коли ми старіємо.

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