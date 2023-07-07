Правила поведінки при укусі змії: три важливі поради від експертів

В Україні водиться багато змій, серед яких лише 3 види є отруйними: степова гадюка, звичайна гадюка та гадюка Нікольського. Щороку десятки людей стають жертвами укусів змій, переважно через недбалість чи неправильну поведінку.

Якщо вас укусила змія, негайно зверніться до лікаря. Тільки кваліфікований медичний фахівець зможе надати необхідну допомогу!

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Укус змії має серйозні наслідки. Отрута гадюки спричиняє гемолітичну дію, що призводить до руйнування червоних кров'яних клітин. Укуси гадюк особливо небезпечні для дітей, літніх людей та осіб зі слабким імунітетом. Після укусу спостерігається болючий набряк із численними крововиливами - геморагіями. Отрута швидко впливає на життєвоважливі системи організму, супроводжуючись загальною слабкістю, швидким падінням тиску, головним болем, утрудненим диханням, запамороченням, набряком.

Якщо ви далеко від медичного закладу потрібно надати домедичну допомогу постраждалому:

Вкладіть постраждалого на рівну поверхню.

Звільніть уражену частину тіла від одягу, взуття.

На місце укусу накладіть стерильну пов’язку з антисептиком.

Дайте постраждалому води та 1-2 таблетки ліків від алергії.

Уражену кінцівку покладіть на підвищення під час транспортування.

За можливості прикладіть до місця укусу лід.

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