Програма Національний кешбек: до якого числа діятиме в Україні

В Україні продовжує діяти державна програма "Національний кешбек", яка передбачає часткове повернення коштів за купівлю товарів українського виробництва та окремих послуг. У 2026 році умови програми було оновлено: переглянуто розміри компенсацій, розширено перелік доступних категорій, а також уточнено правила нарахування та строки виплат.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити експериментальний проєкт "Національний кешбек" на період воєнного стану. Відповідну постанову №559 від 29 квітня 2026 року оприлюднено на урядовому порталі. Згідно з документом, програма діятиме з 1 травня 2026 року протягом усього періоду воєнного стану, але не довше ніж до 30 квітня 2028 року. Рішення ухвалено за ініціативою Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як працює кешбек і на що можна витрачати кошти

Ініціатива спрямована на підтримку українських виробників у межах платформи "Зроблено в Україні". Покупцям товарів вітчизняного виробництва нараховується грошова компенсація, яка зараховується на спеціальний рахунок.

Використовувати кошти дозволено з 1 липня 2026 року. Вони можуть бути спрямовані на оплату українських товарів, зокрема продуктів харчування, лікарських засобів, медичних виробів і книжок українських видавництв (за наявності ISBN).

Також кешбек можна витрачати на благодійні цілі — зокрема підтримку оборони, відновлення країни та ліквідацію наслідків війни. Водночас заборонено використання коштів на підакцизні товари та їх зняття готівкою.

Фінансування програми здійснюється з державного бюджету. За даними уряду, щомісяця нею користуються до 4,8 млн українців, а загальний обсяг виплат уже сягнув близько 8 млрд грн.

Нові правила виплат і строки нарахування

Оновлена постанова також уточнює порядок і графік виплат. Зокрема, встановлено залежність перерахувань від наявності бюджетного фінансування.

Кешбек за травень і червень 2026 року планують виплатити у липні 2026-го. Виплати за грудень 2026 року та грудень 2027 року передбачені відповідно на лютий 2027-го та лютий 2028 року, але лише за умови наявності коштів у бюджеті.

Якщо фінансування у наступному бюджетному періоді не передбачать, нарахування кешбеку можуть припинити з 1 січня, а виплата за окремі місяці — не відбутися.

Остаточна дата нарахувань — 1 березня 2028 року, після чого програма завершує дію. Останні виплати за лютий 2028 року мають здійснити у березні того ж року.

Коли потрібно витратити кешбек

У Міністерстві економіки уточнили, що кошти за покупки, здійснені у квітні 2026 року, почнуть надходити наприкінці травня.

Водночас встановлено чіткий дедлайн їх використання — до 30 червня 2026 року. Після цієї дати невикористані кошти автоматично повертаються до держбюджету.

Виплати за травневі покупки українці отримають у липні, що фактично запускає новий цикл роботи програми. Надалі нарахування відбуватимуться орієнтовно після 20 числа кожного місяця за підсумками попереднього розрахункового періоду.

