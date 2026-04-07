Російська армія атакувала дронами Дніпропетровщину: є загиблі, серед них дитина (фото)

Унаслідок масованих атак російських безпілотників по Дніпропетровська область загинула 11-річна дитина. Крім того, ще п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом доби ворог понад десять разів атакував одразу чотири райони області дронами.

Найбільш трагічні наслідки зафіксовані у Покровській громаді Синельниківського району. Там внаслідок удару спалахнув приватний будинок, ще кілька житлових будівель і автомобіль зазнали пошкоджень. Під час обстрілу загинув 11-річний хлопчик. Також постраждали троє дорослих — жінки віком 31 та 61 років і 33-річний чоловік. Усіх їх госпіталізували, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під обстріл потрапили місто Павлоград та Богданівська громада. Там поранення дістали двоє чоловіків — 52 та 66 років. Їх також доправили до лікарні у стані середньої тяжкості. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено адміністративну будівлю та лінії електропередач.

У місті Апостолове Криворізького району зафіксовані руйнування об’єктів інфраструктури.

Крім того, під ударами опинилася Нікопольщина. У самому райцентрі, а також у Червоногригорівській та Марганецькій громадах пошкоджено адміністративні будівлі, приватний будинок і транспортні засоби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!