Російська армія атакувала Конотоп дронами: є поранені, серед них діти (фото)

Унаслідок чергової атаки російських безпілотників по Конотопу постраждали щонайменше п’ятеро мирних жителів. Ворожі дрони влучили у житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури міста, спричинивши масштабні пошкодження.

За інформацією міського голови Артема Семеніхіна, після удару загорівся приватний будинок, у якому на той момент перебували люди. Серед постраждалих — чоловік, жінка 1988 року народження та троє дітей віком 13, 8 і 2 роки (2012, 2017 та 2023 років народження).

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Усі діти були госпіталізовані разом із матір’ю, яка також зазнала травм унаслідок російського обстрілу. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Крім людських жертв, атака спричинила серйозні перебої в роботі комунальної інфраструктури. За словами очільника міста, частина Конотопа залишилася без електропостачання, а водопостачання було повністю припинене.

На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та уточнюють масштаби руйнувань. Інформація про постраждалих і пошкодження продовжує оновлюватися.

Нагадаємо, армія рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київщину.

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