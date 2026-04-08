Російська армія атакувала Запоріжжя та область: є загиблий (фото)

Російські війська завдали авіаудару по селищу Балабине в Запорізькому районі. Унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі, також зафіксовані значні руйнування житлової забудови. Окремо повідомляється про поранення жінки у Запоріжжі.

Про це поінформував очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у соцмережах. За його словами, по населеному пункту вдарили керованими авіабомбами. У Балабиному пошкоджено та зруйновано житлові й господарські будівлі, виникли пожежі. Під завалами одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблої людини.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

Згодом стало відомо й про наслідки атаки на обласний центр. У Запоріжжі внаслідок удару зайнялася пожежа на території гаражного кооперативу. Постраждала 47-річна жінка — їй надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, російська армія атакувала Чугуїв.

