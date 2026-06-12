Сенат США схвалив збільшення безпекової допомоги Україні до $750 млн: подробиці

Комітет Сенату США з питань збройних сил підтримав продовження військової допомоги Україні та схвалив збільшення її фінансування до 750 млн доларів у рамках оборонного бюджету країни. Відповідне рішення ухвалили під час розгляду сенатської версії щорічного законопроєкту про національну оборону (NDAA).

Про це повідомляє Reuters. Документ, підтриманий комітетом, де більшість мають республіканці, передбачає продовження дії Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI) до 2029 року. Обсяг фінансування програми планують збільшити до 750 млн доларів. Ці кошти спрямовуватимуться американським оборонним компаніям для виробництва озброєння та військової техніки для потреб української армії.

Загалом законопроєкт формує оборонний бюджет США на суму 1,15 трильйона доларів. У ньому визначено обсяги закупівлі кораблів, літаків, ракетних систем, передбачено підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, а також окреслено підходи до реагування на сучасні міжнародні виклики та загрози.

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Окремо документ містить положення, які забороняють використання бюджетних коштів на будь-які дії, що можуть трактуватися як визнання російського суверенітету над міжнародно визнаними територіями України. Крім того, Пентагон зобов’язують продовжувати надання розвідувальної підтримки Києву для захисту та відновлення контролю над окупованими територіями.

Наступним етапом стане розгляд законопроєкту в обох палатах Конгресу США. Після узгодження остаточної редакції документ передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу.

Нагадаємо, Трамп відхилив пропозиції Ірану щодо завершення війни.

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